BM'den Yemen barış görüşmeleri açıklaması

Cenevre'deki barış görüşmelerinin zor geçeceğini anlatan Majawar, "Husilerin taviz vermeye hazır olmadıklarını" öne sürmüştü.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, iç savaşın sürdüğü Yemen'de, barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığını, tarafları Cenevre'ye davet edeceğini bildirmişti.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık başta olmak üzere, pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

