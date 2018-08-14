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BM'den Yemen barış görüşmeleri açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:17 | Son Güncelleme

BM, iç savaşın sürdüğü Yemen'de, barış görüşmelerinin 6 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını açıkladı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) iç savaşın sürdüğü Yemen'de, barış görüşmelerinin 6 Eylül tarihinde İsviçre'nin Cenevre kentinde başlayacağını duyurdu.

BM Cenevre Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, 6 Eylül'den itibaren Cenevre'de Yemen görüşmelerinin yapılacağını bildirdi." ifadesine yer verildi.

Özel Temsilci Griffiths'in 5 Eylül'de barış görüşmelerine ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği aktarılan açıklamada, görüşmelerin kaç gün süreceği ise belirtilmedi.

Yemen'in BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Majawar, bugün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Yemen hükümeti BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in başlatacağı barış görüşmelerine katılacak. Meşru hükümet, gelecek ay yapılacak olan barış görüşmelerinin mekanizması ve içeriğine ilişkin Griffiths'in ofisinden davetiye bekliyor. Hükümet sonuna kadar gitmeye hazır." ifadelerini kullanmıştı.

Büyükelçi Majawar, barış görüşmelerinde Husiler ile meşru yönetime bağlı temsilcilerin doğrudan görüş görüşmeyeceğinin henüz netleşmediğini, BM'den gelecek davetiyede görüşmelerin formatının ortaya çıkacağını kaydetmişti.

Cenevre'deki barış görüşmelerinin zor geçeceğini anlatan Majawar, "Husilerin taviz vermeye hazır olmadıklarını" öne sürmüştü.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, iç savaşın sürdüğü Yemen'de, barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığını, tarafları Cenevre'ye davet edeceğini bildirmişti.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Sağlık başta olmak üzere, pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Yemen Barış Görüşmeleri BM

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