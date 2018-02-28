HABER

BM'den Yemen uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2018 00:18 | Son Güncelleme

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar Direktörü Ging: - "5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybetme riski akranlarına oranla 10 kat daha fazla"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Operasyonlar Direktörü John Ging, Yemen'de neredeyse nüfusun tümünün iç savaş nedeniyle insani yardıma muhtaç hale geldiğini belirterek, ''5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybetme riski akranlarına oranla 10 kat daha fazla.'' dedi.

Ging, BM Güvenlik Konseyinde, Yemen'de devam eden iç savaşın neden olduğu ''felakete'' dikkati çekti.

Rekor seviyede (22,2 milyon) insanın yardıma ve korumaya ihtiyaç duyduğuna işaret eden Ging, ülkede 8,4 milyon kişiye acil gıda yardımı yapılması gerektiğini dile getirdi.

Ging, ''5 yaş altı 400 bin çocuk aşırı derecede yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve tedavi edilmezlerse hayatlarını kaybetme riski akranlarına oranla 10 kat daha fazla.'' ifadesini kullandı.

Yemen'de 2 milyon kişinin de yerlerinden edildiğini belirten Ging, Ağustos 2016'dan beri ülke nüfusun dörtte birini oluşturan kamu çalışanları ve ailerinin düzenli olarak maaş alamadığına dikkati çekti.

Görevini İngiliz diplomat Martin Griffiths'e devretmeden önce son kez BM Güvenlik Konseyini bilgilendiren BM Yemen Özel Temsilcisi İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed de son iki ayda askeri çatışmaların hız kazandığını söyledi.

Yemen'deki savaşın derinleşmesiyle ekonomik ve insani krizin de büyüdüğünü ve ülkede ''dünyanın en büyük insan kaynaklı krizi"nin yaşandığını ifade eden Ahmed, 2015 yılından beri ülke ekonomisinin yüzde 40 küçüldüğüne dikkati çekti.

Ahmed, bir barış önerisinin kabul görmesine rağmen son anda taraflardan birinin geri çekildiğini belirterek, savaşı ve akan kanı sadece Yemen'deki karar mercilerinin durdurabileceğini vurguladı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Yemen

En Çok Okunan Haberler

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Audi'ye bineceğim diye belediyeyi borca batırdı

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Çukur'dan RTÜK'e ince gönderme!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt'un son hali görenleri şaşırtıyor!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

İşte Nusret'in New York'taki evi!

Antalya Havalimanı satıldı!

Antalya Havalimanı satıldı!

İlginizi Çekebilir

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sert çıkış: Kadir Mısıroğlu diye bir soytarı var

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

II. Abdülhamid’in torunundan çok sert dizi tepkisi

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

Ünlü gece kulübünün tuvaletinde yaşanan tecavüz skandalı kamerada!

AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

AK Parti'yi karıştıracak 'Süleyman Soylu' iddiası!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Taksim’de atıl durumdaki aydınlatma direkleri kaldırıldı

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Sahte Twitter paylaşımı Edirne'yi karıştırdı!

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

Valilik adına sosyal medyada açılan sahte hesap Edirneli velilerin aklını karıştırdı

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ’dan, Salih Müslim PKK’lı açıklaması

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

İlker Başbuğ'dan 'Büyük Ortadoğu Projesi' yanıtı

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Akar, şehit ailesini ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.