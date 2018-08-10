BM'den Yemen'de koalisyon güçlerinin saldırısına kınama ve soruşturma çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeyindeki Sada ilinde 50 kişinin ölümüne neden olan saldırısını kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Guterres, çocukları taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Yemen'de tüm tarafların uluslararası insani hukuka saygı duymaları ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerektiğini belirten Guterres, bu savaşa son vermenin tek yolunun müzakere edilmiş siyasi bir çözüm olduğunu vurguladı.

Guterres, gerginliğin daha fazla tırmanmaması için tüm taraflara yapıcı bir şekilde siyasi süreçte rol alması çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Sada ilinde 50 kişinin ölümüne neden olduğu saldırısını kınayan Guterres, bu olaya ilişkin bağımsız ve hızlı bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Sada'nın Dahyan kentinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 50 kişi ölmüş, 77 kişi yaralanmıştı.