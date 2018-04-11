BM'den Yemen'e insani yardım

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yemen'in Hudeyde vilayetindeki sığınmacılara insani yardım dağıttı.
UNHCR tarafından sağlanan çadır, battaniye ve çeşitli ev gereçlerinden oluşan yardım malzemeleri, Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalardan kaçan Hudeyde'deki 662 aileye ulaştırıldı.
AA muhabirine konuşan Yemen Mülteciler Ulusal Komisyonu Başkanı Cabir Razhi ise yardımların sebebini bilmedikleri bir şekilde geç kaldığını söyledi. Razhi, "Bu, Hudeyde kentinde BM'nin finansmanıyla yapılan insani yardımın ikinci aşaması, ancak yetersiz kaldı." dedi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana meşru hükümete destek veriyor.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen hafta İsviçre'de düzenlenen uluslararası konferansta, Yemen'de nüfusun yüzde 75'ine tekabül eden 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.
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