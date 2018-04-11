HABER

BM'den Yemen'e insani yardım

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:14 | Son Güncelleme

Hudeyde vilayetindeki 662 sığınmacı aileye BM Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yardım dağıtıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Yemen'in Hudeyde vilayetindeki sığınmacılara insani yardım dağıttı.

UNHCR tarafından sağlanan çadır, battaniye ve çeşitli ev gereçlerinden oluşan yardım malzemeleri, Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmalardan kaçan Hudeyde'deki 662 aileye ulaştırıldı.

AA muhabirine konuşan Yemen Mülteciler Ulusal Komisyonu Başkanı Cabir Razhi ise yardımların sebebini bilmedikleri bir şekilde geç kaldığını söyledi. Razhi, "Bu, Hudeyde kentinde BM'nin finansmanıyla yapılan insani yardımın ikinci aşaması, ancak yetersiz kaldı." dedi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise 2015'ten bu yana meşru hükümete destek veriyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen hafta İsviçre'de düzenlenen uluslararası konferansta, Yemen'de nüfusun yüzde 75'ine tekabül eden 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğunu açıklamıştı.

Twitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacakTwitter kapanıyor mu? Bu iddia gündemi sarsacak
Hollanda'dan Türkiye uyarısıHollanda'dan Türkiye uyarısı
İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!İsimlerini açıklayarak duyurdu: Öldürüldüler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
insani yardım UNHCR Yemen

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

Vedat Milor'dan Nusret hakkında çarpıcı sözler!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den son dakika yorum

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Rusya'dan ABD'nin 'savaş ilanı'na jet yanıt

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

İran'dan kritik Suriye açıklaması: Saldırı olursa Tahran, Şam'ın yanında yer alacak

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

BBC: İngiltere Başbakanı Suriye'ye askeri müdahaleye onaya hazır

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Zuckerberg'ten şoke eden açıklama: Benim de bilgilerim üçüncü parti gruplara satıldı

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Şanlıurfa'da çatışma! 3 asker ve 1 şüpheli yaralandı!

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Rusya Savunma Bakanlığı: Şam'da Rus gazetecilere silahlı saldırı düzenlendi

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

Hava durumu nasıl olacak? Metereoroloji'den uyarı geldi! Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis etkili olaca

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.