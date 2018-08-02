BM'den Zimbabve'ye seçim sonrası itidal çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Zimbabve'de hafta başında yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin ardından artan gerginlik üzerine sonuçlar açıklanıncaya dek siyasi liderleri ve halkı itidale ve her türlü şiddet olaylarından kaçınmaya çağırdı.

Guterres, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin ardından başkent Harare'de ordunun göstericilere müdahalesi sonrasında yaşanan şiddet olaylarından endişe duyduğunu belirtti.

Barışçıl ve düzenli bir seçim süreci sağlanması ve anlaşmazlıkların diyalogla, hukuk kurallarına uygun ve barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Guterres, seçim sonuçları açıklanıncaya dek siyasi liderlere ve halka itidal göstermeleri ve her türlü şiddet olaylarından kaçınılması çağrısında bulundu.

Zimbabve'de 30 Temmuz'da yapılan seçim sonuçlarını protesto eden göstericilerle askeri güçler arasında çıkan çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, yaşanan kaostan dolayı muhalif Demokratik Değişim Hareketi (MDC) İttifakının lideri Nelson Chamisa'yı suçlarken, muhalefet, tüm şiddet eylemlerini kınadığını açıklamıştı.