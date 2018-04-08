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BMGK, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırı için yarın toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 23:14 | Son Güncelleme

BMGK, Doğu Guta'daki kimyasal silah saldırı için yarın toplanıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine yarın acil toplanacağı duyuruldu.

ABD'nin BM Daimi Temsilciğinden yapılan yazılı açıklamada, Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebi üzerine yarın toplanma kararı alındı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, kimyasal silah kullanımın sivilleri öldürmek için çok sık kullanılır hale geldiğine dikkati çekerek, ''BM Güvenlik Konseyi bir araya gelerek ilk müdahale ve bağımsız bir soruşturma için erişim talep etmek ve bu vahşeti yapanları sorumlu tutmak zorunda.'' ifadesini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da kimyasal saldırının ardından Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplanmasını talep etmişti.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Suriye

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