HABER

BMGK, Kıbrıs'ta bir sonraki adım için istişarelerin tamamlanmasını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 03:05 | Son Güncelleme

İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey: - "Değerlendirmeleri alınca siyasi sürece ilişkin bir sonraki adımın ne olacağına dair hesaplamalar yapacağız"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'ta siyasi sürece ilişkin bir sonraki adımın ne olacağını BM Genel Sekreteri'nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişarelerini tamamlamasının ardından değerlendireceğini söyledi.

BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs sorununa ilişkin yöneltilen soruya ise İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey yanıt verdi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişareler gerçekleştirdiğini belirten Hickey, "BMGK, siyasi süreci yeniden başlatmanın mümkün olup olmadığını anlamak için istişarelerin desteklenmesi görüşünde." dedi.

Lute'ın Kıbrıs ziyareti ve istişareleri tamamlamasının ardından BMGK'yi bilgilendireceğini belirten Hickey, "Değerlendirmeleri alınca siyasi sürece ilişkin bir sonraki adımın ne olacağına dair hesaplamalar yapacağız." ifadesini kullandı.

PARTNERDikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!Dikkat! Bu yiyecekler inanılmaz zararlı!
Beyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandıBeyoğlu'nda ahşap bina alev alev yandı
Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisiMilli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BMGK Kıbrıs

En Çok Okunan Haberler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

HDP milletvekili Barış Atay'dan PKK'nın hain saldırısı sonrası çok konuşulacak sözler

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Dolar tarihi rekor kırdı! CHP'den ilk tepki geldi!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna ret

AYM’den Enis Berberoğlu’nun başvurusuna ret

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

Son dakika! ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den ortak açıklama

IŞİD emirinin eşi Hülya Balı itirafçı oldu: 35 IŞİD'liyi deşifre etti

IŞİD emirinin eşi Hülya Balı itirafçı oldu: 35 IŞİD'liyi deşifre etti

Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Milli Savunma Bakanı Akar’dan ABD’ye yaptırım tepkisi

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den yaptırım kararı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.