BMGK, Kıbrıs'ta bir sonraki adım için istişarelerin tamamlanmasını bekliyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey, BM Güvenlik Konseyinin Kıbrıs'ta siyasi sürece ilişkin bir sonraki adımın ne olacağını BM Genel Sekreteri'nin geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişarelerini tamamlamasının ardından değerlendireceğini söyledi.
BM Güvenlik Konseyi Dönem Başkanlığını devralan İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kıbrıs sorununa ilişkin yöneltilen soruya ise İngiltere'nin BM Daimi Temsilciliği Siyasi Koordinatörü Stephen Hickey yanıt verdi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un taraflarla istişareler gerçekleştirdiğini belirten Hickey, "BMGK, siyasi süreci yeniden başlatmanın mümkün olup olmadığını anlamak için istişarelerin desteklenmesi görüşünde." dedi.
Lute'ın Kıbrıs ziyareti ve istişareleri tamamlamasının ardından BMGK'yi bilgilendireceğini belirten Hickey, "Değerlendirmeleri alınca siyasi sürece ilişkin bir sonraki adımın ne olacağına dair hesaplamalar yapacağız." ifadesini kullandı.
ABD Senatosu, F-35 için yaptırım kararı aldı
MEB böyle duyurdu! Öğrencilere büyük müjde
Abdullah Gül'den PKK'ya çok sert tepki
ABD'nin yaptırım kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!
ABD-Türkiye gerilimini tırmandıracak hamle! Yaptırım listesi belirlendi
ÖSYM adayların merakla beklediği o listeyi açıkladı
Genç savcının feci ölümü! 4 gün sonra evlenecekti!
Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın Beştepe'de
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tehdit diline prim vermeyiz
Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...
İnsan eti yemek için zaman kolluyor!
Antalya'da mavi ile yeşilin koynunda saklanan tarih: Kekova
Okuyucu Yorumları 0 yorum