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BMGK, Myanmar, Bangladeş ve Irak'ı ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 21:49 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin temsilcileri 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Irak, Bangladeş ve Myanmar'ı ziyaret edecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Irak, Bangladeş ve Myanmar'a 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde 15 üyeli konseyin temsilcilerinin 26 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında Irak, Bangladeş ve Myanmar'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Myanmar ziyareti sırasında BMGK'den Arakan'daki kriz konusunda birlik göstermesini beklediklerini belirten Dujarric, ziyaret ile ayrıca uluslararası toplumun dikkatinin tekrar Myanmar güvenlik güçlerinden kaçarak Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlı mültecilerin durumuna çevrilmesini umduklarını ifade etti.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalarak Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bangladeş BMGK ırak Myanmar ziyaret

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