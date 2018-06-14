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BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 01:56 | Son Güncelleme

BM Genel Kurulu, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan gelen son dakika haberini katıldığı televizyon programında değerlendirdi. Erdoğan, "Amerika yine hüsrana uğradı, yenildi" açıklamasında bulundu.

BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesindeki baba evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınına katıldı.

Gelen son dakika bilgisi üzerine, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda, Filistin halkı için koruma talep eden karar tasarısının kabul edilmesini değerlendiren Erdoğan, "Filistinli sivillerin korunmasıyla ilgili Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin veto ettiği karar tasarısı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 120 oyla kabul edildi. 8 ret, 45 çekimser. Amerika yine hüsrana uğradı, yenildi." dedi.

BMGK, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul ettiBMGK, Filistin halkı için koruma talep eden kararı kabul etti
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