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BMGK, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere toplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 22:44 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin Duma kentinde yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere toplandı. Toplantıda ABD ve Rusya temsilcileri arasında sert tartışmalar yaşanıyor. ABD'den Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili olarak yapılan açıklamada "BMGK kararı ne olursa olsun saldırıya yanıt verilecek" denildi.

BMGK, Suriye'de yaşanan kimyasal saldırıyı görüşmek üzere toplandı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Suriye DUMA

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