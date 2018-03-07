Delattre, toplantıda üç silahlı grubun, teröristleri Doğu Guta'dan çıkarma teklifini de görüşeceklerini ve bu teklifin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Rejimin pazartesi günü insani yardımların girişine izin vermemesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Delattre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rus, Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda Suriye'deki durumu görüştüklerini kaydetti.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Delattre, Suriye rejiminin kuşatmaya devam ettiği Doğu Guta'da kendi halkını bombalamayı sürdürdüğünü, BMGK'nin ateşkes kararını ihlal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de 'uygulanamayan' ateşkes kararını görüşmek üzere Fransa ve İngiltere'nin talebi üzerine kapalı oturumda acil toplandı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Francois Delattre, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Suriye'de uygulanamayan ateşkesi ve üç silahlı grubun, terörist grupları Doğu Guta'dan çıkarma teklifini görüşeceğini söyledi.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise BMGK'nin Suriye'de 30 gün insani ateşkes talep eden kararının kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçtiğini ve ateşkes hala yürürlüğe girmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını aktardı.

Rejimin Doğu Guta'da rastgele hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Skoog, Suriyeli yetkililerden, şimdiye kadar ateşkes kararını uygulayacaklarına dair ''minimum işaret'' gördüklerini belirtti.

Skoog, BMGK kararının eksiksiz ve derhal yürürlüğe girmesi, tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesi ve tıbbi tahliyelerin yapılması çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta Suriye'ye insani yardım ulaştırılabilmesi ve özellikle rejim kuşatması altında bulunan Doğu Guta'daki ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı aldı ve gecikmeksizin bu kararın uygulanmasını talep etti ancak taraflar bu kararı hala uygulamıyor.

Rusya ise BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00'te (TSİ 10.00-15.00) geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.