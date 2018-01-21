BMGK, yarın Suriye'yi görüşecek

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Fransa'nın talebi üzerine Suriye'deki son gelişmeler ile insani durum ve erişimin sağlanması konularını görüşmek üzere yarın toplanacak.

Toplantıda BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Konsey üyelerini Suriye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bilgilendirecek.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye'deki son durumu değerlendirmek için BMGK'yı acil toplantıya çağıracaklarını açıklamıştı.

Le Drian, Cezayir'deki Batı Akdeniz Ülkeleri Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki son gelişmelerin kaygı verici olduğunu söylemişti.

Twitter hesabından da paylaşımlarda bulunan Le Drian, ''Suriye: Guta, İdlib, Afrin. Fransa, BMGK'da acil toplantı talebinde bulunuyor. Bu sabah Türk mevkidaşım ile görüşme yaptım.'' ifadelerini kullanmıştı.

Suriye'nin her yerinde ateşkes sağlanması ve insani yardımların koşulsuz ve engelsiz ulaştırılması gerektiğini belirten Le Drian, ''BMGK, yarın Suriye'deki durumu görüşecek. Fransa, özellikle insani erişim sağlanmasının aciliyetine dikkati çekecek.'' değerlendirmesinde bulunmuştu.

(AA)