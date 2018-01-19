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BMGK'da Afganistan toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov : - "Suriye'den kaçan DEAŞ militanları da dahil binlerce savaşçı, Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve ülkenin kuzeyi uluslararası terör sahnesine dönüşüyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'den kaçan DEAŞ mensupları da dahil binlerce militanın Orta Asya ve Afganistan'a girdiğini ve ülkenin kuzeyinin uluslararası terör sahnesine dönüştüğünü söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Afganistan oturumunda konuşan Lavrov, Afganistan'daki terörün ve uyuşturucu üretiminin bölgeyi istikrarsızlaştırdığına dikkati çekti.

Afganistan'da terör ve uyuşturucuyla mücadelenin bölgesel ve uluslararası iş birliği gerektirdiğini söyleyen Lavrov, "Suriye'den kaçan DEAŞ militanları da dahil binlerce savaşçı Orta Asya ve Afganistan'a gidiyor ve ülkenin kuzeyi uluslararası terör sahnesine dönüşüyor." dedi.

Lavrov, Afgan hükümeti ve Taliban'a ülkede devam eden savaşa son vermek için hızlı bir şekilde doğrudan görüşmelere başlaması çağrısı yaptı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan ise zaferin savaş alanında kazanılamayacağını ve soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek, uzlaşının barışa giden tek yol olduğunu ve Taliban'ın müzakere masasına oturması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Afganistan'ın terör ve organize suçlarla mücadelesinin hem bölgesel hem küresel sonuçlarının olduğunu dile getirerek, bu tehditlerle mücadelenin sadece Afganistan'ın sorumluluğu olmadığını ve terörle mücadelenin etkili bir şekilde yapılabilmesi için bölgesel ve çok yönlü işbirliğinin gerektiğini kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi ocak ayı dönem başkanı Kazakistan'ın Dışişleri Bakanı Kairat Abdrakhmanov ise Afganistan'da istikrarın bölgenin huzura kavuşmasına katkısı olacağını söyledi.

(AA)

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