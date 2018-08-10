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BMGK'dan Yemen'deki otobüs saldırısı için "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 23:50 | Son Güncelleme

BM Güvenlik Konseyi, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına ilişkin "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısında bulundu

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'de çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan ve 50 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısına ilişkin "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısı yaptı.

BM Güvenlik Konseyi, koalisyon güçlerinin Yemen'in kuzeyindeki Sada ilindeki çoğu çocuk çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırının ardından kapalı oturumda toplandı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan BM Güvenlik Konseyi Başkanı İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce, konseyin "derin endişe duyduğu" saldırıya ilişkin "güvenilir ve şeffaf" soruşturma çağrısı yaptığını söyledi.

Pierce, Yemen'de tarafların uluslararası insani hukuka saygı duyması ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Sada ilinde onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırı hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Sada'nın Dahyan bölgesinde çocukları taşıyan bir otobüsü hedef alan saldırıda 50 kişi ölmüş, 77 kişi yaralanmıştı.

Yemen'de üç yıldan uzun süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

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Anahtar Kelimeler:
BMGK Yemen

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