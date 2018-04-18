BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD öncülüğündeki koalisyonun geçen yılki Rakka operasyonunu eleştirerek, "Rakka harabeye dönüştü, tek bir bina ayakta değil. Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor." dedi.

Doğu Guta'daki insani durum ve Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımı konusundaki şüpheler nedeniyle üzerinde baskılar artan Rusya, ABD öncülüğündeki DEAŞ ile mücadele koalisyonunun geçen yıl Rakka'daki operasyonunu görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyinden (BMGK) toplantı talep etti.

Toplantıdaki konuşmasında, ABD öncülüğündeki koalisyonun Rakka operasyonunu eleştiren Nebenzia, geçen yıl bu bölgede neler yaşandığını kimsenin bilmediğini ve Rusya'nın baskısı üzerine önceki günlerde insani durumu değerlendirmek üzere BM'nin Rakka'ya bir ekip gönderdiğini belirtti.

Rakka'nın harabeye dönüştüğünü, tek bir binanın bile ayakta olmadığını dile getiren Nebenzia, "Enkazın altında hala binlerce ceset gömülü, cesetlerden dağ oluştu ve insanlar her gün mayınlar yüzünden ölüyor. Elektrik, su ve temel ihtiyaçlar için servisler yok. Tek bir okul değil, tek bir hastane kullanılmıyor." diye konuştu.