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BMGK'de Salisbury tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 01:26 | Son Güncelleme

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: - "(Salisbury'deki zehirlenme ve Duma'daki kimyasal silah kullanımı) Utanma duygusu olmayanların utanç verici davranışlarını yüzüne vurmayacağım" - İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Pierce: - "(Rusya'nın zehirlenme olayının arkasında İngiltere'nin olduğu iddiaları) Böyle bir şey Rusya'da olabilir, Birleşik Krallık'ta olmaz, olmayacak da" - Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia: - "Salisbury ve Duma, Rusya'ya karşı provokasyondur"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İngiltere'nin Salisbury kentindeki eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın "sinir gazı ile zehirlenmesi" ve Suriye'de kimyasal silah kullanımına ilişkin, "Utanma duygusu olmayanların utanç verici davranışlarını yüzüne vurmayacağım." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İngiltere'nin talebi doğrultusunda, Salisbury kentinde eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesine ilişkin son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Konseyde konuşan Haley, Salisbury'deki zehirlenme olayının ardında Rusya'nın olduğunu savundu.

Haley, "Kimyasal silahlar İngiltere'nin küçük bir kasabasında ortaya çıkabiliyorsa bir sonraki yer neresi olacak? Kimyasal silahlara karşı derhal uzlaşı sağlayamazsak hiçbirimiz bu tehditten kaçamayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kimyasal silahların terör silahları olduğunu ve uygar bir dünyada yerinin bulunmadığını ifade eden Haley, "Utanma duygusu olmayanların utanç verici davranışlarını yüzüne vurmayacağım." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Karen Pierce ise konseydeki oturum öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkesinin yardım istediği Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünün (KSYÖ) de Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinde sinir gazı kullanıldığını doğruladığını söyledi.

Rusya'nın sadece kendi yürüttüğü bir soruşmanın sonuçlarına inanmak istediğini anlatan Pierce, Rusya'nın zehirlenme olayının arkasında İngiltere'nin olduğu iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey Rusya'da olabilir, Birleşik Krallık'ta olmaz, olmayacak da." yorumunu yaptı.

Pierce, kimyasal saldırlar ister Salisbury ister Duma'da olsun, Rus yetkililerin "umursamaz ve yasa dışı davranışlarını kınadıklarını" dile getirdi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Salisbury'deki zehirlenme olayında ülkesine İngiltere ve ABD'nin yönelttiği suçlamaları reddederek, hem Salisbury hem de Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah kullanımın "Rusya'ya karşı provokasyon" olduğunu öne sürdü.

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ABD BMGK ingiltere Rusya

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