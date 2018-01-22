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BMGK'deki "Suriye'de insani durum" konulu toplantı

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 23:45 | Son Güncelleme 6 saat önce

- Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre: - "Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor. Müttefikler arasındaki birliği korumak hayati önem taşıyor" - "Halep'te yaşananların Doğu Guta'da da yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin sorumlusu rejimdir"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi François Delattre, "Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor. Müttefikler arasındaki birliği korumak hayati önem taşıyor.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'deki insani durumu görüşmek üzere toplandı.

Konseydeki kapalı oturumun ardından gazetecilere açıklama yapan Delattre, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un Suriye'ye ziyareti ve insani durum hakkında, BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jeffrey Feltman'ın da Suriye'deki son gelişmeler hakkında BMGK'yi bilgilendirdiğini söyledi.

Delattre, toplantıda Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin görüşüldüğünü belirterek Suriye rejiminin askeri operasyonlarının neden olduğu insani trajediden, İdlib'in rejim tarafından rastgele bombalanmasından ve Doğu Guta'nın kuşatma altında olmasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Delattre, ''Halep'te yaşananların Doğu Guta'da da yaşanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Doğu Guta ve İdlib'de yaşanan insani trajedinin sorumlusu rejimdir.'' dedi.

Afrin'deki gelişmeleri de görüştüklerini belirten Delattre, "Suriye'nin kuzeyinde askeri gerginliğin tırmanmasından endişe duydukları" belirtti.

Delattre, ''Fransa, Türkiye'nin güvenlik ve sınırları hakkındaki endişelerini anlıyor ve Türkiye'ye Suriye'deki oldukça değişken durum konusunda itidal çağrısı yapıyor. Müttefikler arasındaki birliği korumak hayati önem taşıyor. Önceliğimiz DEAŞ ile mücadele.'' dedi.

BMGK'nin ocak ayı dönem başkanı Kazakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Kairat Umarov da Suriye'nin farklı bölgelerinde tırmanan askeri gerginlikten endişe duyduklarını söyledi.

Bütün tarafların uluslararası insani hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirten Umarov, taraflara insani yardımların ulaştırılması ve tıbbi tahliyelere izin verilmesi çağrısı yaptı.

Suriye'deki son gelişmelerin Viyana'da yapılacak görüşmeleri etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin bir soruya da Umarov, Viyana ve Soçi'deki görüşmelerle ilgili bir değişiklik olmadığı yanıtını verdi.

(AA)

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