İsveç'in BM Daimi Temsilci Yardımcısı Carl Skau ise konseydeki toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Hudeyde'deki askeri operasyonun durdurulması çağrısında bulundu.

Nebenzia, BMGK'nin, ülkeye insani yardımların girdiği en önemli noktalardan Hudeyde Limanı'nın açık tutulması çağrısı yaptığını ifade etti.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi ve BMGK'nin haziran ayı dönem başkanı Vassily Nebenzia, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, konseyin Yemen'deki insani durumdan derin endişe duyduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde'ye Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyon başlatmasının ardından ülkeye insani yardımların girdiği en önemli noktalardan Hudeyde Limanı'nın açık tutulması çağrısı yaptı.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin ise bir buçuk yıl aradan sonra ülkesine döndüğü ve Aden'e gelerek Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerince başlatılan Hudeyde operasyonunu ülke içinden yönetmesinin beklendiği bildirilmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

