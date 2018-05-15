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BMGK'nin Gazze soruşturması talebi ABD'nin engeline takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 02:27 | Son Güncelleme

Konseyin, Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebi ABD tarafından reddedildi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin soruşturma talebi ABD'nin engeline takıldı.

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, konseyden Gazze'deki şiddet olaylarından endişe ve üzüntü duyulduğunu belirten ve 50'yi aşkın Filistinlinin şehit edilmesine dair soruşturma başlatılmasını talep eden bir açıklamanın kabul edilmesini istedi.

Diplomatlar, Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin BMGK'nin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebine ABD'nin karşı çıktığını söyledi.

ABD, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerde İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma taleplerini iki kez daha reddetmişti.

Öte yandan BMGK, Kuveyt'in talebi üzerine bugün toplanacak.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un konseyi bilgilendirmesi bekleniyor.

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