BMMG tarafından düzenlenen 'Muhasebenin dünü, bugünü ve yarını' yemeğine büyük ilgi

İstanbul'da düzenlenen yemeğe BMMG Yürütme Kurulu Başkanı ve İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kanarya, TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Dr. Masum Türker ve Ertuğrul Erdem, BMMG Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı Canip Aslan, Yürütme kurulu üyesi Celal Özgüroğlu, TÜRMOB yöneticileri Burhan Eray, Murat Baş, BMMG Anadolu Yakası İlçe Temsilcileri ve kalabalık sayıda meslek mensubu katıldı.
Yemek BMMG Maltepe Temsilcisi Hıdır Daştan’ın açılış konuşması ile başladı. Günün anlam ve önemine vurgu yapan Daştan, sözlerini mesleğin dünü bu günü ve yarınına ilişkin tespitleri ile sürdürdü. Giriş konuşmasının ardından sözü BMMG Grup Başkanı ve İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kanarya’ya bırakan Hıdır Daştan misafirlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.
Daha sonra BMMG Grup Başkanı ve İSMMMO Yönetim Kurulu Üyesi Turgay Kanarya Bağımsız Mali Müşavirler Grubunun hangi eksikliklerden doğduğunu ve neleri hayata geçirip daha neler yapacaklarını meslektaşlar ile paylaştı.
Son olarak söz alan Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı ve TÜRMOB Yönetim Kurulu üyesi Dr. Masum Türker Muhasebe mesleğinin dünü, bu günü ve yarınına dair bilgi paylaştı. Kısa sürede yaşama geçirilen projeleri nedeniyle mesleğin ve meslektaşın sorunlarını çözme konusunda Bağımsız Mali Müşavirler Grubu’nun umut olduğunu sözlerine ekledi.
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