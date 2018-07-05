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BM'nin "sınırları aç" çağrısına Ürdün'den ret cevabı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:51 | Son Güncelleme

Ürdün, Birleşmiş Milletler'in Suriyeliler için sınır kapılarının açılması talebine olumsuz yanıt verdi

AMMAN (AA) - Ürdün, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriyeliler için sınır kapılarının açılması talebine olumsuz yanıt verdi.

Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinin, BM'nin Suriyeliler için sınır kapılarının açılması talebini kabul etmediklerini söyledi.

Guneymat, ülkesinin, çıkarlarına uymayan herhangi bir tehlikeden kaçınmak ve güvenliğin korunması amacıyla sınırların kapalı tutulması kararı aldığını ifade etti.

"BM'nin talebiyle sınırların açılarak Suriyelilere sığınma sağlamak bu çıkarlarla çatışmaktadır." diyen Guneymat, BM ve uluslararası toplumun, şiddet ve savaşın sonlandırılması ve önemli olan asıl bu rolünü yerine getirmekten uzak durmaması gerektiğini dile getirdi.

Guneymat, sığınmacılara insani yardım ve Suriye'nin güneyindeki krizi sonlandırmaya dönük siyasi çözüme ulaşmak için baskı yapmanın da BM'nin konuya ilişkin rolleri arasında olduğunu hatırlattı.

Çözümün sınırların açılması olmadığına dikkati çeken Guneymat, "Aslolan sorunun temelini çözmeye dönük bir siyasi çözüm bulmaktır. Ürdün, Suriye sınırları içinde sığınmacılara insani yardımları ulaştırmak konusunda insani görevini yerine getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Flippo Grandi, Ürdün'e sınır kapılarını acilen sivillere açması çağrısı yapmıştı.

BM tarafından yapılan açıklamalarda, Suriye'nin güneybatısından Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak Ürdün sınırına göç edenlerin sayısının 320 bini geçtiği belirtiliyor.

Had safhada ekonomik sıkıntılar yaşayan Ürdün'de, geçen ay yoğun halk protestoları nedeniyle hükümet değişikliğine gidilmek zorunda kalınmıştı.

- Suriye'de ateşkes görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı

Suriye'nin güneybatısındaki Dera ve Kuneytra illerinde kapsamlı bir ateşkesin sağlanması için Rusya ile ateşkes müzakerelerini yürüten askeri muhalifler arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Dera ve Kuneytra, Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya'nın Mayıs 2017'de oluşturduğu 4 gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alıyordu. Rusya, ABD ve Ürdün, 2 ay sonra Dera ve Kuneytra'yı özel bir anlaşma kapsamına almıştı. ABD de bölgede desteklediği muhaliflere yardımlarını kesmişti.

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