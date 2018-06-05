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BM'nin Yemen'de barış görüşmelerini başlatma planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Husiler diyalog sürecine yeniden başlamak için müzakere masasında görüşülecek konular arasında koalisyon güçlerinin Yemen topraklarından çekilmesinin bulunmasını şart koştu

Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü diyalog sürecine yeniden başlamak için müzakere masasında görüşülecek konular arasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen topraklarından çekilmesinin bulunması şartını öne sürdü.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan habere göre, Husilerin ikinci adamı olarak bilinen Mehdi Meşat, dün akşam Sana'da BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Meşat, görüşme sırasında diyalog sürecine başlamak için müzakere masasında ele alınacak konular arasında koalisyon güçlerine işaret ederek Yemen'in tamamen yabancı güçlerden boşaltılmasının da olması gerektiğini belirtti.

Husi yetkili ayrıca herhangi bir siyasi çözüm ya da müzakere sürecinde BM'nin ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı ilkeleriyle ilgili uluslararası sözleşme ve kanunların temel alınması gerektiğini kaydetti.

Çatışmalara devam edeceklerini söyleyen Meşat, diğer kesimlerde (meşru hükümet ve koalisyon) ciddiyet gördükleri takdirde barış için el uzatacaklarını ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, bir süredir Yemen'de Husiler ile meşru hükümet arasında diyalog sürecini yeniden başlatmak için görüşmeler yapıyor.

Griffiths, 18 Haziran'da BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunmak üzere oluşturduğu eylem planını Husilere anlatmak üzere cumartesi gününden bu yana Sana'da temaslarda bulunuyor. Griffiths'in, eylem planının ayrıntıları henüz bilinmiyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan 3 turun ardından yaklaşık iki yıl önce sekteye uğramıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Martin Griffiths Yemen

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