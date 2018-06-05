BM'nin Yemen'de barış görüşmelerini başlatma planı

Yemen'de Husiler, Birleşmiş Milletler'in (BM) yürüttüğü diyalog sürecine yeniden başlamak için müzakere masasında görüşülecek konular arasında Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen topraklarından çekilmesinin bulunması şartını öne sürdü.

Husilerin kontrolündeki SABA ajansında yer alan habere göre, Husilerin ikinci adamı olarak bilinen Mehdi Meşat, dün akşam Sana'da BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ile bir araya geldi.

Meşat, görüşme sırasında diyalog sürecine başlamak için müzakere masasında ele alınacak konular arasında koalisyon güçlerine işaret ederek Yemen'in tamamen yabancı güçlerden boşaltılmasının da olması gerektiğini belirtti.

Husi yetkili ayrıca herhangi bir siyasi çözüm ya da müzakere sürecinde BM'nin ülkelerin egemenliğine ve bağımsızlığına saygı ilkeleriyle ilgili uluslararası sözleşme ve kanunların temel alınması gerektiğini kaydetti.

Çatışmalara devam edeceklerini söyleyen Meşat, diğer kesimlerde (meşru hükümet ve koalisyon) ciddiyet gördükleri takdirde barış için el uzatacaklarını ifade etti.