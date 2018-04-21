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BM'ye Gazze'deki gösterilerde "misyon bulundurma" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, BM'ye Gazze'ye misyon gönderme çağrısında bulundu

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Birleşmiş Milletlere (BM), Gazze-İsrail sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine misyon gönderme çağrısında bulundu.

Gözlemevinden yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'deki gösterileri izleyecek bir BM misyonu gönderilmesi konusunda, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğünden sorumlu BM Özel Raportörü Nyaletsossi Clement Voule'ye çağrıda bulunuldu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, misyon gönderilmesi talebiyle "gösterilerin barışçıl olduğunun teyit edilmesi ve İsrail güçlerinin göstericilere müdahalelerinin izlenmesinin" amaçlandığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Filistinli siviller evlerine dönüş hakkını talep etmek amacıyla barışçıl gösteriler düzenliyor ancak İsrail ordusu onlara öldürücü güçle karşılık veriyor. Göstericiler, İsrail ordusu ya da askerleri için tehlike oluşturmadı fakat İsrail ordusunun keskin nişancıları, 30 Mart'tan bu yana 39 Filistinliyi kasten öldürdü. Aralarında gazetecilerin de olduğu yaklaşık 5 bin kişi de yaralandı."

Gazze Şeridi'nde 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 39'a yükseldi. Gösterilerde bugüne kadar 3 bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

-Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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