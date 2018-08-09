"Böcek avcıları"na yuva desteği

- Kuş yuvaları için ihale yapılacak

Söz konusu kuş yuvalarını geçen yıllarda kendilerinin ürettirdiğini ve ağaçlara işçilerinin astığını belirten Akın, şunları kaydetti:

"Bu sene değişik bir uygulama yaptık. Hem kuş yuvalarının üretimini dışarıda yaptırmak hem de üretilen kuş yuvalarını teknik şartnamesinde belirlediğimiz noktalara astırmak için ihaleye çıktık. İhale şu anda ilanda. İhalemize katılım olursa, bu kuş yuvalarını hizmet alımı yöntemiyle hem ürettirmiş olacağız hem de ormanlarımıza asmış olacağız. Bu şekilde bu yıl 2 bin kuş yuvası yapımı ve asılmasıyla ilgili ihale yapıyoruz. Bunun 500'ünü Yalova, 500'ünü Bilecik ve binini de Bursa olarak planladık. İnşallah faydalı olur diye ümit ediyoruz."

