"Böcek avcıları"na yuva desteği

UĞUR ULU - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, biyolojik mücadele kapsamında "böcek avcıları" olarak nitelendirilen çam baştankarası, büyük baştankara, mavi baştankara, kayın baştankarası, Anadolu sıvacısı, guguk kuşu, ağaçkakan, çoban aldatan, sığırcık ve taş kuşunun barınabileceği 2 bin yuva yaptıracak.
Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zararlı böceklerin yoğunluğunun ekonomik zarar seviyesini aşma ihtimali bulunan ormanlık alanlara biyolojik mücadele için suni kuş yuvaları asıldığını söyledi.
Türk Standartları Enstitüsü tarafından belirlenen standartlarda hazırlanan yuvalardan Bursa, Yalova ve Bilecik'te ormanlık alanlara 3 yılda 4 bin 200 adet asıldığını belirten Akın, bu yuvalarda, böcek avcısı çam baştankarası, büyük baştankara, mavi baştankara, kayın baştankarası, Anadolu sıvacısı, guguk kuşu, ağaçkakan, çoban aldatan, sığırcık ve taş kuşunun barınacağını anlattı.
Bu kuşların besin olarak böcek tükettiğini dile getiren Akın, "Böylece hem üretim yaptığımız sahalarda, hem ormanlarımızda kabuk böceği zararının önüne geçmiş oluyoruz. Böcek yoğunluğunu, yuvalara yerleşen kuşlar sayesinde dengelemiş oluyoruz." dedi.
- Kuş yuvaları için ihale yapılacak
Söz konusu kuş yuvalarını geçen yıllarda kendilerinin ürettirdiğini ve ağaçlara işçilerinin astığını belirten Akın, şunları kaydetti:
"Bu sene değişik bir uygulama yaptık. Hem kuş yuvalarının üretimini dışarıda yaptırmak hem de üretilen kuş yuvalarını teknik şartnamesinde belirlediğimiz noktalara astırmak için ihaleye çıktık. İhale şu anda ilanda. İhalemize katılım olursa, bu kuş yuvalarını hizmet alımı yöntemiyle hem ürettirmiş olacağız hem de ormanlarımıza asmış olacağız. Bu şekilde bu yıl 2 bin kuş yuvası yapımı ve asılmasıyla ilgili ihale yapıyoruz. Bunun 500'ünü Yalova, 500'ünü Bilecik ve binini de Bursa olarak planladık. İnşallah faydalı olur diye ümit ediyoruz."
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