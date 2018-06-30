HABER

Böcekler istila edince korkunç gerçek ortaya çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 08:25 | Son Güncelleme

Bursa'da yalnız yaşayan 59 yaşındaki Reşat Çağlayan evinde ölü bulundu. Yaklaşık 10 günlük olduğu belirtilen cesede, evi ve sokağı böceklerin istila etmesi sonucu ulaşıldı. Cesedin yanında 1 tabanca ve mermiler bulundu. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu araştırılıyor.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Çamlıca Sokak'ta oturan mahallle sakinleri, bir süredir dışarı çıkmayan Reşat Çağlayan'ın evinin çevresini böceklerin istila etmesi ve evden çevreye kötü kokular yayılmasından şüphelenerek durumu polis bildirdi.

Çağlayan'ın evine giren polis ekipleri, yaklaşık 10 günlük çürümüş cesetle karşılaştı. Cesedin yanında ise 1 tabanca ve mermiler bulundu.

boceklerin-istila-ettigi-evde-ceset-bulundu-_5497_dhaphoto1

ÖZEL KIYAFET VE MASKELİ ÖNLEM

Belirtilen adrese gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel kıyafet giyip, maske takarak eve girebildi. Ekipler, kötü koku ve böcekler yüzünden zor anlar yaşadı. Silah ve mermilere el konuldu. Çağlayan'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

boceklerin-istila-ettigi-evde-ceset-bulundu-_5497_dhaphoto3

CİNAYET SUÇUNDAN CEZAEVİNDE YATTI

Reşat Çağlayan'ın, cinayet suçundan uzun süre cezaevinde yattığı ve 7 yıl önce tahliye olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

PARTNERSen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?Sen Anlat Karadeniz'in Nefes'i... Sevgilisi bakın kimmiş?
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!
Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş yakalandı!Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Yıldırım cinayet

En Çok Okunan Haberler

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor yarı finalde Turabi'nin Hakan için sözleri Acun Ilıcalı'yı kızdırdı! 'Sen benim üzerime geliyorsun'

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

Survivor 2018'de finale kimler kaldı? Survivor yarı finalde kimler elendi? İşte 4 finalist ve sms oylama sonuçları

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

AK Parti'ye şok! Düzce Seçim Kurulu kararını verdi

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Küçük Eylül'den acı haber geldi sosyal medya idam istedi!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
YKS'ye girecekler dikkat! YKS sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS'ye girecekler dikkat! YKS sınav soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

Askeri lojmanda korkutan yangın!

Askeri lojmanda korkutan yangın!

Sayısal Loto sonuçları 30 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1129. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 30 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1129. hafta sonuçları sorgula!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni planı!

Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş yakalandı!

Suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş yakalandı!

Günlük burç yorumları: 30 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 30 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.