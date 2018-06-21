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Bodrum açıklarında 20 kaçak yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

Sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan yabancı uyrukluların yakalanma anı kameraya yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, sürat teknesiyle yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 20 yabancı uyruklu yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bağla koyu açıklarında yaklaşık 6 metrelik "Alp" isimli sürat teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grubu tespit etti.

Bölgeye gönderilen sahil güvenlik botunun durdurduğu teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 yabancı uyruklu yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya getirilen yabancı uyruklular, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olayla ilgili İran uyruklu kaptanın gözaltına alındığı belirtildi.

Bu arada, kaçakların yakalanma anı kameraya yansıdı.

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bodrum Muğla Sahil Güvenlik yasa dışı geçiş

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