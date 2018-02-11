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Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 20:45 | Son Güncelleme

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde hareketsiz duran caretta caretta cinsi kaplumbağa AKUT ekibi tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada vatandaşlar tarafından hareketsiz halde duran caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde denizde hareketsiz duran caretta caretta cinsi kaplumbağa AKUT ekibi tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.
Yalıkavak Mahallesi’ndeki marinada vatandaşlar tarafından hareketsiz halde duran caretta caretta cinsi kaplumbağa bulundu. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye giden Bodrum AKUT ekibi denizden marina iskelesine çıkartılan deniz kaplumbağasını teslim aldı. Kaplumbağa tedavi edilmek üzere Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderildi. Merkezde yapılan ilk incelemede, caretta carettada herhangi bir yara veya darp izine rastlanmadığı, kaplumbağanın açlıktan ve soğuktan halsiz düştüğü öğrenildi.

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

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Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı
2 / 7

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı
3 / 7

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı
4 / 7

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı
5 / 7

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı
6 / 7

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı
7 / 7

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı
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