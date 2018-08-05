Bodrum aşığı İngiliz'in vasiyeti yerine getirildi

İngiliz vatandaşı Douglas Reed'in (69) külleri, vasiyeti üzerine 15 yıl yaşamını sürdürdüğü Bodrum ilçesinde denize döküldü.
Yaşadığı evde 3 yıl önce kalp krizi geçiren Reed, hayatını kaybetti. Reed'in bedeni, İngiltere'de yakıldı ve vasiyeti üzerine külleri oğulları Tony ve Vincent Reed ile yakınları tarafından Bodrum'a getirildi.
Bodrum Kumbahçe iskelesinden tekneye binen oğulları ve yakınları, külleri denize döküp, kırmızı karanfil attı.
Douglas Reed'in oğlu Vincent Reed, babasının ilçeyi çok sevdiğini ve bu nedenle vasiyeti üzerine küllerini buraya döktüklerini belirtti.
Reed'in ailesi ve arkadaşları daha sonra Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde eski günlerini yad ederek yemek yedi.
Ülkesinde tanınan ve sevilen biri olduğu ifade edilen Douglas Reed'in, Bodrum Briç Kulübü üyesi olduğu öğrenildi.
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