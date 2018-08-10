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Bodrum Çocuk Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 23:51 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocuk istismarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum Çocuk Festivali düzenlendi - Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan: - "Cinsel istismar vakaları artmadı. Çocuklar konuşmaya başladı"

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çocuk istismarına dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum Çocuk Festivali düzenlendi.

Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğince (UCİM) Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe çocuklar ve aileleri katıldı.

Etkinlikte çocuklar, boyama ve oyun hamuru atölyesine katılıp müzik eşliğinde eğlendi. Ayrıca çocukların tanımadıkları kişilerle konuşmamalarını ve bu konuda dikkat etmeleri gerekenleri anlatan bir tiyatro oyunu sahnelendi.

UCİM Başkanı Saadet Özkan, amaçlarının olayları olmadan önlemek ve çocuklara güvenli yarınlar kurmak olduğunu söyledi.

İstismar vakalarında çocukların yaşadıklarını anlatmaları ve ihbar etmeyi öğrenmeleri gerektiğine dikkati çeken Özkan, "Anneler susmasınlar ve hep birlikte toplumu istismarcılardan koruyalım. Cinsel istismar vakaları artmadı. Çocuklar konuşmaya başladı. Farkındalığı sağladık. Bu insanları aramızda yıllarca barındırdık. Şimdi biz ihbar ediyoruz, anlatıyoruz, fark ediyoruz ve önlüyoruz. Bu insanları yargıya taşıyoruz." diye konuştu.

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bodrum Çocuk festival istismar Muğla

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