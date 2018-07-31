Bodrum'da can pazarı: Botları batan göçmenleri tur teknesi kurtardı

Olay, dün gündüz saatlerinde Akyarlar Mahallesi yakınlarındaki Aspat Mevkii açıklarında meydana geldi. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek için denize açılan 10 kaçağın bulunduğu lastik bot, denize açıldıktan 1 mil sonra su almaya başladı.

3'ü Suriye, 7'si Irak uyruklu olan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu bottaki kaçakları o sırada yakınlardan geçmekte olan Amiral Turgutreis isimli tur teknesinin mürettebatı kurtardı. Denize atlayan tur teknesinin mürettebatı önce kadın ve çocukları tekneye aldıktan sonra kaçakları Turgutreis Limanı'na götürerek sahil güvenlik ekiplerine teslim etti.

Sağlık kontrolünden geçirilen kaçakların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtulan kaçaklardan Suriye uyruklu 34 yaşındaki Emina Vasabi, "Üç bin dolara satın aldığımız lastik bot bir süre sonra su almaya başladı. Zaten çok yavaş gidiyordu. Önce uzun süre motorunu çalıştıramadık ama umut yolculuğundan da dönmek istemedik. Bir süre sonra bot su almaya başlayınca panki ile birlikte can pabotta panik de başladı. Sonra ölümle yaşam arasında mücadele verdik. Tur teknesi yetişmeseydi çok zor durumda kalacaktık" dedi.