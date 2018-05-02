Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kırgızistan uyruklu A.K. (35) ile Kazakistan uyruklu A.Z.'nin (34) fuhuş yaptıklarını belirleyip, takibe aldı. İki kadının dün akşam Gümbet Mahallesi'ndeki Barlar Sokağı'nda 2 kişi ile anlaşıp, otele gitmeleri üzerine polis, harekete geçip, operasyon düzenledi.

DHA'nın haberine göre polis, 2 kadını suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Ülkelerinde kuaförlük yapan A.K. ile avukatlık yaptığı belirlenen A.Z., Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürülüp, sağlık kontrolünden geçirildi.

Kadınlardan birinde cinsel yollarla bulaşan hastalık tespit edildiği bildirildi. İki kadın polisteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi'ne gönderildi.



