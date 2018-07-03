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Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 15:28 | Son Güncelleme

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon denizde boğulan tatilci bir kadının hayatını kurtardı. Kıyafetleriyle denize atlayan Belediye Başkanına Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon'da yardım etti.

Bodrum'da korku dolu anlar! Belediye başkanı onu görünce suya atladı

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve abisi Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon sahil kenarında bulunan bir restoranda otururken denizde hareketsiz duran birini fark etti. Kıyafetleri ile denize atlayan Başkan Kocadon ve ağabeyi Mahmut Kocadon boğulmakta olan tatilciyi denizden çıkardı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk müdahaleyi sahilde yapan Kocadon, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Biz restoranda otururken ailece yüzüyorlardı. Daha sonra yanındaki çocuklar uzaklaştı ve bayanı hareketsiz olarak gördüm. Hemen denize atladım. Karnına basarak ters çevirip sahile çıkardık. Sağlık ekipleri geldi ve müdahale etti. Şu an sağlık durumu iyiymiş" dedi.

Öte yandan Başkan Kocadon'un boğulan kadını kurtarma anları o an orada bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi. İHA

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Bodrum belediye başkanı mehmet Kocadon bodrum boğulma

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
iste baskan dedigin böyle olur koltukta otutmaya benzemez helal olsun cumhur baskanı olacak beyfendi
senaryo !
Başkanım sunni bi teneffüs yapaydın bayana
o bayan eşin,annen de olabilirdi.Dalga geçmek yersiz!
Helal Olsun Size İnsani Davranıs. Ama Kocadonlar Heryeri Sarmış Masallah
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