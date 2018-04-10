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Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 19:14 | Son Güncelleme

Son dakika haberi....Bodrum'da korkutan deprem! Ege Denizi'nde Bodrum açıklarında saat 18.56'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bodrum'da korkutan deprem! (Kandilli son depremler)

Bodrum'da korkutan deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün saat 18.56'da Ege Denizi'nde, Bodrum'un yaklaşık 120 kilometre açıklarında, Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nin Yunanistan tarafında meydana gelen deprem, Türkiye kıyılarından hafif şiddette hissedildi.

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