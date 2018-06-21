Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Olay, Bodrum’un dünyaca ünlü Barlar Sokağı’nda bulunan bir eğle mekanı ölünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adnan Menderes Caddesinde bulunan eğlence mekanının önüne park ettikleri otomobilin içerisinde pusuya yatan 4 şüpheli, Barlar Sokağı’nda eğlence mekanı işleten Mehmet Ali Sürensoy gece kulübüne girdiği sırada rast gele ateş açmaya başladı.
RASTGELE KURŞUNLADILAR
Şüphelilerin kullandığı silahlardan çıkan onlarca kurşun Mehmet Ali Sürensoy’un yanı sıra sanatçısı Hacer Tülü (40), Servet K. (52), Cesur A. (40), Kaan M. (23) ve Onur S’ye isabet etti.
Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarda çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan eğlence mekanı sahibi olan Mehmet Ali Sürensoy ile sanatçısı Hacer Tülü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerindeki kameraları incelemeye alan polis ekipleri, saldırganların kullandığı aracın plakasını tespit ederek takibe aldı.
Saldırganlar, Manisa il girişindeki polis kontrol noktasında polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıda yaralanan diğerlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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