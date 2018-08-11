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Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 19:14 | Son Güncelleme

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’nde bulunan bir restorantta yemek yiyen 5 tatilci 4 bin 329 liralık hesap ödedi. Söğüş havucun 35, salatalığın 28, 2 ayranın 56, 4 bardak çayın ise 72 TL’den satılması Bodrum’daki yüksek fiyatları yeniden gündeme getirdi.

Bodrum’da tatilcilere hesap şoku: Dilim salatalık 28, çay 20 TL

Sosyetenin gözde mekanı Türkbükü'nde geçtiğimiz yıllarda lahmacun ve ayranın 80 liradan satılması tartışmalara neden olmuştu. Bu yıl da Türkbükü’nde bulunan bir restoran menüsündeki yüksek fiyatları ile yine gündeme geldi.

4 BİN 329 LİRA HESAP GELDİ

Bodrum’un Türkbükü Mahallesi’ndeki bir mekana arkadaşları ile giden tatilci yemek sonunda 4 bin 329 TL hesap ödedi. Adisyonu sosyal medya hesabından paylaşan gencin gönderisi kısa sürede binlerce yorum aldı.

4 BARDAK ÇAYA 72 LİRA ÖDEDİLER

Fatura ayrıntısında bir porsiyon bifteğe 195 lira, kolaya 28, 4 kişilik 250 ml. limonataya 19, 4 bardak çaya ise 72 liraya ödendiği görüldü. 24 adet midye dolma için 400 lira ödeyen müşteri, 1 adet söğüş salatalığa 28 lira, 1 adet havuca ise 35 lira ödedi.

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