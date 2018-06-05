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Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 02:23 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, taksiciler ile turizm taşımacıları arasında çıkan "Uber" kavgasının büyümesini jandarma ekipleri önledi.

Bodrum'da 'Uber' kavgası! Jandarma ekipleri sevk edildi

Gölköy Mahallesi'nde, taksiciler ile turizm transferi yapan sürücüler arasında "Uber" tartışması yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kalabalık iki grubu sakinleştirebilmek için uzun süre çabaladı.

Grup, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Hasan Kablı'nın da bölgeye gelmesinin ardından güçlükle sakinleştirildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alarak olumsuz bir durumun yaşanmasını engelledi.

Torba Taksi Kooperatif Başkanı Yasin Algın, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaç dışı taşımacılık yapan kişilerle ilgili sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.

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Taksi esnafının mağdur edildiğini öne süren Algın, "Gölköy'de taksi durağında bir arkadaşımızla tartışmışlar, bugün de durağı kalabalık bir grup basmaya gelmişler. Biz Bodrum'da buna müsaade etmeyiz. Taksici esnafı burada yalnız değildir." dedi.

Anadolu Ajansının aktardığına göre Algın, vergisini veren ve yükümlülüklerini yerine getiren taksici esnafının, evde ekmek bekleyen ailelerinin olduğunu dile getirdi.

Turizm taşıma şirketi yetkilisi Can Şenkal da Türkiye Seyahat Acentaları Birliğine (TÜRSAB) bağlı yolcu taşıma işi yaptıklarını, araçlarının tamamının belgeli ve yasal olduğunu belirtti.

50 TAKSİCİ TUR ATTI

Turizm taşımacılığı yapan bir arkadaşlarının darbedildiğini öne süren Şenkal, bunu gerekli yerlere iletmek için bölgeye geldiklerini ve amaçlarına da ulaştıklarını ifade etti.

Jandarma ekipleri bölgede bir süre güvenlik tedbiri aldı. Öte yandan yaklaşık 50 taksici kent merkezinde tur atarak, yaşanan olaya tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
bodrum Uber kavga taksiciler

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