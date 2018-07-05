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Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı.

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Yalıkavak karayolundaki yerleşim alanlarına yakın bölgede bulunan otluk ve makilik alanda dumanların yükseldiğini fark edenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayılan alevlere, itfaiye ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da bahçe hortumları ve kovalarla müdahale ediyor.

Yerleşim alanlarına yaklaşan yangının evlere sıçrama ihtimaline karşı bazı vatandaşlar, kovalarla evlerinin duvarlarını ve bahçelerini ıslatıyor.

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AA

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Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangınBodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
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bodrum Muğla Yalıkavak orman yangını bodrum yangın

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