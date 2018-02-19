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Bodrum'daki iş adamı cinayeti için şok sözler: Herkes biliyor! 6 yıldır aynı evde....

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 14:33 | Son Güncelleme

Bodrum'da, eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö. tarafından öldürülen iş adamı Ali Özdemir'in ailesinin avukatı Göray Karadut, olayla ilgili açıklama yaptı. Karadut, "Bu dava, namus davası değil; bana göre namussuzluk davası. Mustafa'nın bu ilişkiyi, 6 yıl evin içinde aynı kişilerle yaşadıktan sonra daha yeni öğrenmiş olması mümkün değil" dedi.

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak günü ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine iş adamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Özdemir'in kaybolmasının ardından 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i tabancayla vurup, birlikte yaşadıkları evde öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö., itirafından sonra Özdemir'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir'in cenazesi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Ö. dışında eşi T.Ö., kayınpederi Ali S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi Ali S. tutuklandı.

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Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde T.Ö., eşi Mustafa Ö.'nün eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.Ö. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir'in cenazesi, memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Ali Özdemir cinayetiyle ilgili aile avukatı Göray Karadut, açıklama yaptı. Mustafa Ö.'nün cinayeti namusu için işlediği iddialarının doğru olmadığını savunan Karadut, "Mustafa Ö., bir iş yapmış; acemice yapmış. Yetmiyormuş gibi ifadelerin büyük bölümü çelişkili. Kayınpederiyle söyledikleri, birbirini tutmuyor" dedi.

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İŞ ADAMININ ALDIĞI OTOMOBİLİ KULLANMIŞLAR

Geçen cuma günü T.Ö.'nün evine giderek, kendisinin kullandığı, öldürülen Ali Özdemir'e ait otomobil ile eşyaları aldıklarını kaydeden avukat Karadut, "Bu dava, namus davası değil; bana göre, namussuzluk davası. Mustafa'nın bu ilişkiyi, 6 yıl evin içinde aynı kişilerle yaşadıktan sonra daha yeni öğrenmiş olması mümkün değil gibi. Ali, T.Ö.'ye araba alıyor. T.Ö., bu aracı kullanıyor. 3 kişi, onlarca kez yurt dışına tatile gidiyor, muhtemelen 3'ü de aynı odada kalıyor ve paraları yine merhum Ali ödüyor. Davanın ilk duruşmasında, yurt dışında yapılan harcamaların ortaya çıkması için girişimde bulunacağız. Ayrıca bu ilişkiyi daha öncelerden Bodrum ve Bitez'de herkes biliyor. Mustafa Ö.'nün bilmediğini söylemesi, çok inandırıcı gelmiyor. Karı- koca, rahmetliden maddi menfaat temin ettiklerine inanıyorum. Bu nedenle namus değil, namussuzluk cinayeti diyorum. Bu davayı kimse, basit bir namus davası gibi görmesin istiyoruz; çünkü öyle değil" diye konuştu.

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DHA

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