Bodrum'daki iş adamı cinayeti için şok sözler: Herkes biliyor! 6 yıldır aynı evde....

Bitez Mahallesi'ndeki Gumsal Beach Club'ın işletmeciliğini yapan, aynı zamanda unlu mamuller ve pastane zinciri sahibi, 2 çocuk babası Ali Özdemir, 6 Ocak günü ortadan kayboldu. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine iş adamı Özdemir için arama çalışması başlatıldı. Özdemir'in kaybolmasının ardından 12 Ocak'ta da eski ortağı kafeterya işletmecisi Mustafa Ö., tarım ilacı içerek, intihar girişiminde bulundu. Mustafa Ö., tedavisinin ardından 15 Ocak'ta Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelerek, Özdemir'i tabancayla vurup, birlikte yaşadıkları evde öldürdüğünü itiraf etti. Mustafa Ö., itirafından sonra Özdemir'in cansız bedenini sakladığı yeri de gösterdi. Özdemir'in cenazesi, Çırkan Mahallesi Pedasa Dağı eteklerinde bulundu. Mustafa Ö. dışında eşi T.Ö., kayınpederi Ali S., kayınvalidesi F.S., baldızı K.S. ve arkadaşı Rus avukat A.K.'nin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Mustafa Ö. ile kayınpederi Ali S. tutuklandı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde T.Ö., eşi Mustafa Ö.'nün eski ortağı Ali Özdemir ile olan ilişkisini anlattı. Yasak aşkı itiraf eden T.Ö. ile F.S., K.S. ve Rus avukat A.K.'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ali Özdemir'in cenazesi, memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde toprağa verildi