Bodrum’daki kanlı olayda şok ayrıntılar!

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Saldırıya karıştığı öne sürülen ve olay yerinden kaçan S.Ç., K.Ç., H.A. ve T.O., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu 3 saat sonra Manisa’nın Akhisar ilçesinde otomobilde yakalanıp Bodrum’a getirildi.

Bodrum ve İstanbul’da eğlence mekanları bulunan Sürensoy hayatını kaybederken, açılan ateş sırasında vurulan şarkıcı Hacer Tülü de öldü. Olayda Servet Kolluoğlu (52), Cesur Altunsöz (40), Kaan Mutlugüleş (23) ve Onur Sarı ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman da saldırının olduğu mekana giderek, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerini yakından takip etti. Polisin olayda hayatını kaybeden Ali Ekber Sürensoy’un alacak meselesinden aralarında husumet bulunan kişilerin saldırısına uğradığı üzerinde durduğu öğrenildi. Sürensoy’un olay anında yalnız olduğu belirtildi.

ŞARKICININ BAĞLANTISI YOK

Kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren şarkıcı Hacer Tülü’nün olayla bir bağlantısı olmadığı, arkadaşıyla birlikte eğlendiği mekandan çıkarken kurşunlara hedef olduğu anlaşıldı. Tülü’nün birlikte gezdiği kız arkadaşı ile önce Gümbet’teki bir eğlence mekanına gittikleri buranın kapanmasından sonra ise olayın meydana geldiği eğlence mekanına gelip buradaki 'after partiye' katıldığı, çıkışta ise kurşunlardan birine hedef olduğu belirlendi.

Olayda yaşamını yitiren diğer kişi olan Ali Ekber Sürensoy’ın vücuduna ise 10 kurşunun isabet ettiği, olay yerinde 21 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Olayda 2 tabanca ile ateş edildiği üzerinde durulurken, kesin sonucun Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasından sonra ortaya çıkacağı belirtildi. Olayda kullanılan silahların ise henüz bulunmadığı öğrenildi.