Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

Takvim'in haberine göre;Bodrum’daki gece kulübü saldırısında şarkıcı Hacer Tülü ve Ali Ekber Sürensoy hayatını kaybetti. Cinayetin, İstanbul’dan başlayan bir hesaplaşma nedeniyle gerçekleştiği belirlendi. Şüphelilerin, eski bir mafya babasının oğlunu da öldürmek istedikleri öğrenildi.

Korkunç olay, 22 Haziran günü Bodrum'daki bir eğlence mekanında meydana geldi. 4 kişi, olayın yaşandığı gece Medusa isimli eğlence mekanına gitti. 2 ayrı silahla yakın mesafeden ateş etti. Korkunç olayda şarkıcı Hacer Tülü ve mekan sahibi Ali Ekber Sürensoy ise hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren ve kaçan 4 kişi, kısa sürede enselendi. Öte yandan saldırının detayları da kan donduran cinstendi! İstanbul'da da bar işleten Mehmet Ali Sürensoy, daha önce Beyoğlu'ndaki Maymun isimli mekanda yaşanan cinayetle gündeme geldi.

HEDEFLERİ BAŞKAYDI

Cinayetin ardından yaşanan husumet, bitmedi. İddiaya göre İstanbul Gazi Mahallesi'nde Sivas ve Siirtlilerden oluşan çetenin üyeleri hesaplaşmak için Bodrum'a gitti. Sürensoy'un yanına yaklaşıp "Mehmet Ali Sürensoy sen misin?" dedi. "Evet" cevabını aldıktan sonra silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. Cinayet sırasında gece kulübünde bulunan şarkıcı Hacer Tülü de silah sesleri üzerine çığlık attığı için öldürüldüğü belirlendi. Saldırganların hedefleri arasında eski bir mafya babasının oğlunun da olduğu tespit edildi. Cinayet sırasında Beşiktaşlı eski futbolcu Pascal Nouma'nın da gece kulübünde bulunduğu öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Bodrum'da tatil yapan ve öldürülen şarkıcı Tülü ile arkadaş olduğu ve beraber bir süre oturdukları belirtilen Pascal Nouma'nın, saldırıdan 5 dakika önce kulüpten ayrıldığı ifade edildi. Olayla ilgili Emniyet'in yürüttüğü soruşturma derinleştirildi.

