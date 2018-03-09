Bodrum'daki ünlü gece kulüplerine saldırıda yeni gelişme

Bodrum'da geçtiğimiz yaz Çilek Beach ve yanındaki Sess Bar adlı iki kulübe yönelik silahlı saldırıya dair soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayın failleri olduğu belirlenen beş kişi hakkında iddianame hazırladı. Zanlıların 'kasten adam öldürmek', 'kasten adam yaralamak' ve 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme' suçlarından cezalandırılması istendi. Silahlı saldırının neden ve nasıl gerçekleştiği de iddianamede detaylarıyla yer aldı.

Sabaha karşı geldiler



Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Bodrum'un Göltürkbük'ü mahallesindeki iki ünlü gece kulübü 30 Temmuz gecesi silahlı saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırganlar içeride onlarca müşterisi bulunan iki mekâna defalarca ateş etmiş, müşteriler ve kulüp çalışanlarının da aralarında olduğu dört kişi yaralanmış, Sess Bar çalışanı F.S ise hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra soruşturma başlatan jandarma güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etti. Yapılan operasyonlarda olayın failleri ve onlara yardım edenler yakalandı.