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Bodrum'daki ünlü gece kulüplerine saldırıda yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 14:00 | Son Güncelleme

Bodrum'da geçtiğimiz yaz Çilek Beach ve yanındaki Sess Bar adlı iki kulübe yönelik silahlı saldırıya dair soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayın failleri olduğu belirlenen beş kişi hakkında iddianame hazırladı. Zanlıların 'kasten adam öldürmek', 'kasten adam yaralamak' ve 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme' suçlarından cezalandırılması istendi.

Bodrum'da geçtiğimiz yaz Çilek Beach ve yanındaki Sess Bar adlı iki kulübe yönelik silahlı saldırıya dair soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayın failleri olduğu belirlenen beş kişi hakkında iddianame hazırladı. Zanlıların 'kasten adam öldürmek', 'kasten adam yaralamak' ve 'Suçluyu kayırma, suç delillerini yok etme' suçlarından cezalandırılması istendi. Silahlı saldırının neden ve nasıl gerçekleştiği de iddianamede detaylarıyla yer aldı.

Sabaha karşı geldiler

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre Bodrum'un Göltürkbük'ü mahallesindeki iki ünlü gece kulübü 30 Temmuz gecesi silahlı saldırıya uğramıştı. Silahlı saldırganlar içeride onlarca müşterisi bulunan iki mekâna defalarca ateş etmiş, müşteriler ve kulüp çalışanlarının da aralarında olduğu dört kişi yaralanmış, Sess Bar çalışanı F.S ise hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra soruşturma başlatan jandarma güvenlik kamerası kayıtlarından saldırıyı gerçekleştirenleri tespit etti. Yapılan operasyonlarda olayın failleri ve onlara yardım edenler yakalandı.

Ağırlaştırılmış müebbet!

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmasını tamamladı. İddianameye göre olay şöyle gelişti: 13 Temmuz'da Çilek adlı barda eğlenen Doğukan A. adlı bir müşteri kulüpte eğlenirken orada çalışanlarla arasında tartışma çıktı. Bu tartışma üzerine Doğukan A. çalışanlar tarafından darp edildi. Doğukan Akbaba'da Ankara'daki babası Serkan A.'ya bildirdi. Daha sonra Serkan A'nın adamları iki kiralık araçla 26 Temmuz'da Bodrum'a geldi ve 30 Temmuz'da saldırı gerçekleştirildi.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Olayın azmettiricisi ve tetikçilerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında 'kasten adam öldürmek ve yaralamak' suçlarından 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamenin kabulünün ardından dava açılmış olacak. Olayın azmetiricisi olduğu belirlenen ve firari olan Serkan A.'nın yakalanması için de çalışmalar devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kroların işi Türkiyede ne kadar sıçak para işi var ellerinde Türkiyede çogu mekan bunlar tarafından Tehdit ve saldırıya ugruyor Güçü arkası olmuyan pes edip bunlara mekanı bırakıyor güçü olanda bunlarla malı için mücadele ediyor Gidin Türistlik yerlerdeki mekanlara çogu Allahın krolarının elinde sorun mukakak size diyecektir ceza evinde yatan kardesim var diye pişlikle zorbayla milletin emegini ekmek teknesini elinden elıyorlar oralarda çalısan gariban işçiler çok iyi bilir patronlarının ne mal oldugunu
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