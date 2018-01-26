Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'nden hayat kurtarma operasyonu

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki kargo gemisinin rahatsızlanan kaptanı Kenan Şişman'ın (63) yardımına, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği üyeleri yetişti. Gemiden tekneyle karaya götürülen Şişman, tedaviye alındı.

İzmir Aliağa'dan İskenderun'a seyir halindeyken fırtına nedeniyle Bodrum'un Ortakent Mahallesi açıklarında Köçek Sığlığı yakınlarına sığınan 'Hacı Mehmet Kaptan' isimli kargo gemisinin kaptanı 63 yaşındaki Kenan Şişman, aniden rahatsızlandı. Şişman'ın yardımına, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği üyeleri yetişti. Durumdan haberdar olan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'nın Bodrum Deniz Kurtarma Derneği'yle irtibata geçmesi üzerine 'Yaşam' isimli deniz ambulansı ve sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Denizde 32 knot hıza ulaşan rüzgar ve yaklaşık 2.5 metre büyüklüğündeki dalgalara rağmen gemiye ulaşan Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekibi, hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra 'Yaşam' adlı deniz ambulansına alınan Şişman, burada yapılan müdahale ile normale döndü. Tıbbi tahliye işleminin ardından ekipler, Şişman'ı Milta Marina'da bekleyen 112 Acil Sağlık ambulansına teslim etti. Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şişman'ın tedavi altında tutulduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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