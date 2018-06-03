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Bodrum koylarına turist akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 09:51 | Son Güncelleme

 BODRUM'a gelen Rus ve Ukraynalı turistler, kentteki koylara akın etti, cennet adalarda tatilin tadını çıkardı.

Bodrum koylarına turist akını

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'a gelen Rus ve Ukraynalı turistler, kentteki koylara akın etti, cennet adalarda tatilin tadını çıkardı.
Rusya, Ukrayna, İsveç ve Norveç gibi ülkelerden perşembe gününden itibaren Bodrum'a gelen yaklaşık 4 bin turist, cennet koylara akın etti. Hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Bodrum'da, turistler teknelerle günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Bodrum'un dünyaca ünlü Tavşanburnu, Akyarlar, Meteor, Bitez, Adaboğazı koylarını gezen turistler, Orak ve Karaada'da ılıcaya girip tatilin tadını çıkardı. Bol bol güneşlenen turistler, denize girip yüzdü. Bazıları ise kendisini kumlara gömdü. Bazı turistler de cennet koylarda deniz yataklarının üzerinde uyudu.
Teknelerle koylara ve adalara 35 yıldır turist taşıdığını belirten, evli ve 2 çocuk babası Veli Deliorman (55), "Bodrum'un cennet koyları her zaman özelliğini ve cazibesini korudu. Son 1-2 haftadır mavi yolculuğa büyük bir ilgi var. Limandan teknelerine turistleri alan kaptanlar, karadan ulaşımın olmadığı koyları ve adaları gezdiriyor. Sezon gittikçe hareketlenecek" dedi.

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Bodrum koylarına turist akınıBodrum koylarına turist akınıBodrum koylarına turist akınıBodrum koylarına turist akını

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