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Bodrum, Kuzey Afrika tozlarının etkisi altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 20:34 | Son Güncelleme

 METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Bodrum'da da etkili oldu.

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün dikkatli olunması konusunda uyardığı Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı, Bodrum'da da etkili oldu. Toz nedeniyle görüş mesafesi düştü, kuvvetli rüzgar, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bodrum'da sabahtan itibaren Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı etkili oldu. Rüzgarın saatteki hızı da 50 kilometreye kadar çıktı. Tozlar nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Bodrum Kalesi de tozun arasında kayboldu. Karaada ise silüet halinde görünür oldu. Deniz ulaşımı da durduruldu.

Bodrum Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, toz taşınımının gece saatlerinde ilçeyi terk edeceği ve yerini sağanak yağışa bırakacağı bilgisini verdi.

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