Bodrum Müzik Festivali'nde TV+ ile açık hava sineması

İSTANBUL (AA) - TV+ müzik ve sinemanın buluştuğu filmleri Bodrum D-Marin’de beyaz perdeye yansıtıyor.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, TV+ ile yaz aylarının en sevilen aktivitelerinden açık havada sinema keyfi devam ediyor.
Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Bodrum Müzik Festivali’nde, müzik ve sinemanın buluştuğu dünyaca ünlü filmler D-Marin Turgutreis’te beyaz perdeye yansıyor. TV+ ile açık hava sineması tüm katılımcılara açık ve ücretsiz oluyor.
Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenlerin sahne aldığı festival boyunca, dünya sinemasından en beğenilen filmler, 4 gece boyunca sinema ve müzikseverlere keyifli saatler yaşatacak.
TV+ ile Açık Hava Sineması, 5 Ağustos Pazar gecesi "The Shape of Water/Suyun Sesi" ile açılış yapacak. Guillermo del Toro imzalı film, en iyi yönetmen, en iyi film ve en iyi film müziği dahil 4 dalda Oscar ödülünün de sahibi. Film konusu ve müzikleriyle izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak.
Oscar ve Bafta adayı Mark Gill’in yönetmenliğini üstlendiği "England is Mine/İngiltere Benim" ise salı gecesi sinemaseverleri müzik tarihinin çığır açan gruplarından The Smiths’in kurulmasına uzanan günlere götürecek.
Joe Wright’ın yönetmenliğini üstlendiği 2 Oscar ödüllü "Darkest Hour/En Karanlık Saat"te Gary Oldman, Kristin Scott Thomas ve Ben Mendelsohn rol alıyor.
Festivalin kapanışını İsveç sinemasının dünyaca ünlü yönetmeni Ingmar Bergman’ın bir piyanistin hayatını anlatan 1978 yapımı "Autumn Sonata/Güz Sonatı" yapıyor. Turgutreis D-Marin’de saat 23.00’te gerçekleşecek film gösterimleri ücretsiz ve tüm katılımcılara açık olacak.
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