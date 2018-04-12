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Bodrum plajları hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:27 | Son Güncelleme

 BODRUM'da turizm sezonu, renkli görüntülerle açıldı.

Bodrum plajları hareketlendi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da turizm sezonu, renkli görüntülerle açıldı. Avrupalı turistler, plajları doldurdu.
Hava sıcaklığının 23, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Bodrum'a Norveç, İsveç, Hollanda ve Belçika'dan gelen turistler, sahillere akın etti. Güneşlenerek denize giren turistler, plajları doldurdu. Paşatarlası Plajı'nda ise yabancı turistlerin yanı sıra iç çamaşırı ile denize giren bir erkek göze çarptı. Bazı turistler ise ilçenin sokaklarında çıplak ayakla ve bikiniyle dolaşmanın rahatlığını yaşadı.
Turizmde sezon verilerinin iyi olduğunu belirten İngiliz tur rehberi Sue Harblen (35), "Yaklaşık 10 yıldır Ege ve Akdeniz'e Kuzey Avrupa turistlerini getiriyoruz. Zaman zaman ülkeler arasında yaşanan gerginlik turizmi etkilese de Ege ve Akdeniz sahillerinde herhangi bir sıkıntı olmadığını iyi anlattığımızda dikkati çekebiliyoruz. Bu sezon İngiltere, Almanya, Norveç ve İsveç gibi ülkelerden turistler, Bodrum'u tercih edecek. Havaların güzel gitmesi ile turistler de erken gelmeye başladı. Bodrum'un tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden biri tesis ve hizmet kalitesi. Turistler gönül rahatlığı ile tatil yapabiliyor" dedi.

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Bodrum plajları hareketlendiBodrum plajları hareketlendiBodrum plajları hareketlendiBodrum plajları hareketlendi

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