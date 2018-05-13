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Bodrum plajları hareketlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

BODRUM'da havaların ısınmasıyla sahillerdeki yoğunluk artarken, plajlar renklendi.

Bodrum plajları hareketlendi

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da havaların ısınmasıyla sahillerdeki yoğunluk artarken, plajlar renklendi.
Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum'a, Azerbeycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistler, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu. Gümbet'teki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 60'ların üzerinde olduğu belirtildi. Esnafın yüzü gülerken, Bodrum plajlarında renkli görüntüler ortaya çıktı. Beach clup'larda müzikle dans eden gençler, doyasıya eğlendi. Hatta bazı gençler hızını alamayıp denizin ortasında kadar gidip çılgınca dansını sürdürdü. Bazı turistler ise jet-ski, banana ve paraşüt gibi su sporları yaptı.
DANSÇI KADINLAR NEFES KESTİ
Halka açık bir plajdaki iskelede güneşlenen dansçı kızlar ise dikkat çekti. Bir eğlence mekanında geceleri dans şovlara çıkan Rus ve Ukraynalı 6 kadın dansçı, bikinileriyle güneşlenince ilgi odağı oldu. Düzgün fizikleri ile çevredeki bakışlara aldırmadan güneşlenen dansçı kadınlar, beğeni topladı. Ayrıca birçok turist günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Birçok turist ise su sporu yaparak ve deniz yatağında saatlerce güneşlenerek tatilin tadını çıkarttı. Gümbet'te otel yöneticisi Sadettin Kalem (45), "Sezon başı hareketliliğimiz başladı. Plajlarımıza renk ve canlılık geldi. Umarım iç turizm de seçim gerginliğini atlatır biraz canlanır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bodrum plajları hareketlendiBodrum plajları hareketlendiBodrum plajları hareketlendiBodrum plajları hareketlendi

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