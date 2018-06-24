HABER

Bodrum sandığa gitti plajlar boş kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 11:58 | Son Güncelleme

BODRUM'da sabahtan itibaren vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara giderken, plajlar boş kaldı.

Bodrum sandığa gitti plajlar boş kaldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da sabahtan itibaren vatandaşlar oy kullanmak için sandıklara giderken, plajlar boş kaldı. Plaj kıyafetleriyle oy kullanmaya gelenlerin yanı sıra Atatürk tişörtleriyle sandığa gelenler de dikkat çekti.
Bodrumlular, oy kullanma başlama saati 08.00'den itibaren sandık başlarına gitmeye başladı. Her geçen saat sandıktaki yoğunluk arttı. Plaj kıyafetleriyle sandığa gelenler dikkat çekti. 32 derece hava sıcaklığı altında oy kullanmaya gelen yaşlılara, sandık görevlileri ile polisler yardımcı oldu. Plaj kıyafetleri ile sandıkta oy kullanan Bodrumlular, renkli görüntüler oluşturdu. Özge Kavşut (33) ve eşi Cafer Kavşut (41), Atatürk fotoğraflı tişörtler giydi ve el ele tutuşarak okula girdi, oylarını kullandı. Özge Kavşut, "Bu ülkeyi bize emanet eden Atamızın izinden gidiyoruz. Seçimler hayırlı uğurlu olsun" dedi.
Eşi ve iki çocuğuyla oy kullanmaya gelen 65 yaşındaki Metin Erzi ise "65 yaşındayım. Onlarca seçimde oy kullandım ama ilk kez bir seçimde ülkemin geleceğini için ayrı bir sevinç ve ayrı bir umut duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün katılımın yüksek olması da bu heyecanımı destekliyor" dedi.
Bodrum'da vatandaşların oy kullanması nedeniyle saat 11.00'i geçmesine ve öğle saatlerine rağmen şehir merkezindeki Kumbahçe Halk Plajı'nda neredeyse tüm şezlonglar ve plaj boş kaldı. Normal zamanda adım atacak yer bulunamayan plajdaki bu görüntü, seçime katılımın yüksek olacağı izlenimi yarattı.

FOTOĞRAFLI

Bodrum sandığa gitti plajlar boş kaldıBodrum sandığa gitti plajlar boş kaldıBodrum sandığa gitti plajlar boş kaldıBodrum sandığa gitti plajlar boş kaldı

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Niğde’de 2 seyyar seçim sandığında 27 engelli oyunu kullandıNiğde’de 2 seyyar seçim sandığında 27 engelli oyunu kullandı
Ek fotoğraf // İstanbul Valisi Şahin: 40 bin polis 6 bin jandarma görev başındaEk fotoğraf // İstanbul Valisi Şahin: 40 bin polis 6 bin jandarma görev başında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Muharrem İnce ve Maltepe açıklaması

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Bugün bunlar yasak! Seçim yasakları nelerdir?

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Oy pusulaları askeri helikopterle taşındı

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Suudi Arabistan'da bir ilk!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

İlginizi Çekebilir

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

YSK Başkanı Sadi Güven seçim sonucunu ne zaman açıklamayı planladıklarını söyledi!

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Fatih Portakal: Oyumun rengi hazır

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Milli piyango talihlisi hayatının şokunu yaşadı

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Ağrı Valiliği'nden Leyla açıklaması! 'Çalışmalara ara verildi' iddiası yalanlandı

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 24 Haziran Pazar İrem Su'dan burç yorumları

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Mezarlıkta dehşete düşüren tabela!

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Seçimde hava nasıl olacak? Seçimde nasıl oy kullanacağız?

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

Almanya'dan dikkat çeken açıklama: 1177 FETÖ'cü iltica için başvurdu!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İzmir'de Muharrem İnce mitingi öncesi Erdoğan'a küfreden 6 kişi tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.