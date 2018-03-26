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Bodrum toz duman oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 22:22 | Son Güncelleme

Kuzey Afrika’dan gelen toz bulutu Bodrum’a ulaştı.

Kuzey Afrika’dan gelen toz bulutu Bodrum’a ulaştı. Fırtınanın da etkisiyle birlikte ilçe tozla kaplandı.
Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumu Bodrum’da etkili oldu. Toz dumanı etkisi altında kalan ilçede görüş mesafesi düşerken, kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Toz bulutu vatandaşları da tedirgin etti. Bir anda kızıla bürünen gökyüzü görüş mesafesini de etkiledi. Bodrum Kalesi ve Bodrum’un simgesi beyaz evler neredeyse görünmez hale geldi. Fırtınanın da etkisiyle birlikte toz bulutu tüm Bodrum’u kapladı.
Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen olumsuz hava ile ilgili meteoroloji yetkililerinden yapılan açıklamada, yaşanabilecek hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İlçede güney ve güneydoğu yönlerinden esen şiddetli rüzgarın saatteki hızı karada 45 kilometre, denizde ise 50 ile 70 kilometreye kadar ulaştı.

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