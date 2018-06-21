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Bodrum ve Fethiye'de, patileri kesilen yavru köpeğin ölümüne tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, hayvan hakları ile ilgili kuruluşların üyeleri, hayvanseverler ve yabancılardan oluşan grup protesto eylemi yaptı - Bodrum'daki protestoya oyuncular Ayça Varlıer ve Özge Özpirinçci de destek verdi

Muğla'nın Fethiye ve Bodrum ilçelerinde, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda patileri kesilmiş halde bulunan köpek yavrusunun ölümü protesto edildi.

Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu ile Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) tarafından düzenlenen ve aralarında yerleşik yabancıların da olduğu grup, Fethiye Adliyesi önünde toplandı.

Gösteriye, bazı vatandaşlar üzerinde kedi ve köpek figürü bulunan tişörtlerle katıldı.

Grup adına açıklama yapan Avukat Bora Sarıca, yaşanan olayın toplumun her kesimini derinden sarstığını söyledi.

Ayakları kesilen yavru köpeğin hesabını adalet önünde sormak üzere suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Sarıca, "Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi unutmayacağız. Olayın, gerçek katilleri bulununcaya kadar takipçisi olacağız. Ağzı süt kokan bu yavruya uzanan eller ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda nefes almak istemiyoruz." dedi.

Sarıca, hayvan hakları alanında acilen doğru, yeterli, uygulanabilir yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini vurguladı.

Grup yaşananları alkışla protesto etti.

- Suç duyurusunda bulunuldu

Bodrum'da da bir grup avukat, yavru köpeğin ölümüyle ilgili Bodrum Adliyesi önünde toplandı.

Grup adına basın açıklamasını yapan Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Vahit Çevik, hayvan hakları yasasının biran önce çıkarılması gerektiğine işaret etti.

Gruba, ünlü oyuncular Ayça Varlıer ve Özge Özpirinçci de destek verdi.

Grup üyeleri daha sonra, patileri kesilen yavru köpeğin ölümüyle ilgili suç duyurusunda bulundu.

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